1 jaar na Diego Maradona is ook zijn broertje Hugo overleden

Diego Maradona overleed vorig jaar op 25 november. 13 maanden later is ook zijn 9 jaar jongere broer Hugo er niet meer. Hij was 52 jaar en stierf na een hartaanval.

Hugo Maradona voetbalde ook. In 1987 haalde de Italiaanse club Ascoli hem in huis.

Op 20 september 1987 stonden de 2 broers tegenover mekaar in de Serie A. Diego won met Napoli (2-1).

Na zijn Italiaans avontuur voetbalde Hugo Maradona nog in Spanje voor Rayo Vallecano (1988-1990).