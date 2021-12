"Philippe Clement is volgend seizoen geen trainer meer bij Club Brugge"

In Extra Time was er natuurlijk een portie aandacht voor de Brugse derby. De tafelgasten laakten het gedrag van Noa Lang: "Onnodig en vervelend." Johan Boskamp is er dan weer van overtuigd dat Club op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe coach voor volgend seizoen.

Noa Lang eiste tegen Cercle een negatieve hoofdrol op. De flankaanvallervan Club kreeg twee keer geel en scheurde in de catacomben nog een Cercle-logo van de muur. In Extra Time waren de tafelgasten niet te spreken over het gedrag van de Nederlander. "Lang moet dat gewoon allemaal achterwege laten, omdat het ten koste van zijn voetbal gaat", zegt Franky Van der Elst. "Het is bovendien onnodig en vervelend gedrag." Johan Boskamp schetst het karakter van zijn landgenoot: "Lang speelde bij Feyenoord en kwam bij daar wijze van spreken met een Ajax-shirt aan. Bij Ajax heeft hij dat gedrag voortgezet." "Als Lang normaal zou doen, zouden ze bij Ajax zeggen dat hij goed kan voetballen. En hij kan ook echt goed voetballen. Maar af en toe zit er een boutje los."



Sonck pikt in: "Ik vind dat toch een kwaliteit. (Tennislegende) John McEnroe kon zich vanuit zo'n situatie oppompen en nog beter presteren. Maar dat is niet het geval bij Lang."

Van der Elst: "Het gedrag van Lang begint vervelend te worden"

"Was het de bedoeling dat Izquierdo en Wesley zo weinig zouden spelen?"

Ook de povere organisatie van Club Brugge was een gespreksonderwerp aan de tafel van de afscheidnemende Frank Raes. "Club telt al 28 tegengoals in 21 matchen. 8 daarvan slikte het op een standaardsituatie: 4 na een hoekschop en 4 na een vrije trap", vertelt Verheyen.



"Achteraan heb je dit seizoen geen uitblinker zoals je in een recent verleden wel had met Simon Deli en Odilon Kossounou. Hendry is op zich wel goed, maar hij is geen uitblinker."

In de kleedkamer van Club zit het niet lekker Johan Boskamp

Volgens Boskamp is er meer aan de hand: "Ik heb het gevoel dat Philippe Clement volgend jaar andere oorden zal opzoeken." "In de kleedkamer zit het niet lekker. Tegen Cercle stond Club in balbezit niet open genoeg om snelheid te maken. Terwijl het in het verleden echt heel snel vooruitging bij Club."



Ook de zomertransfers van de titelverdediger worden op de korrel genomen. "Was het de bedoeling dat Wesley en Izquierdo zo weinig zouden spelen?", vraagt Wesley Sonck zich af. "En Sowah kan toch ook niet vergeten zijn hoe je moet voetballen?" Na de winter kan nieuwkomer Buchanan misschien voor een frisse vibe zorgen. "Hij komt over van de MLS en is een flankspeler. Daar hebben ze bij Club nood aan", besluit Van der Elst.