"Misschien heeft Van der Poel zich te veel geforceerd om klaar te zijn voor duel met Van Aert"

"Als je Van Aert de ene cross na de andere ziet vlammen, kan ik me voorstellen dat je daardoor wel wat nerveus wordt als je in de lappenmand ligt. Misschien heeft Van der Poel zich vorige week iets te veel geforceerd om klaar te geraken tegen Dendermonde."

Hoe is het zo ver kunnen komen? "Het rugprobleem kwam in Tokio de kop opsteken na die dramatische val in het mountainbiken. Maar we zijn nu 5 maanden later en dat probleem is er nog. Het is gissen hoe dat komt", zegt Herygers.

De crossen in Loenhout en Hulst heeft hij al uit zijn agenda weggegomd. Ook het WK komt in het gedrang als zijn rug hem parten blijft spelen.

Een opspelende knie, een zeldzame opgave en rugperikelen. Mathieu van der Poel had zijn comeback in het veld waarschijnlijk anders voorgesteld.

Het parcours in Dendermonde is bovendien een van de lastigste in het hele veldritcircuit. "Het was het ene heuveltje na het andere oplopen en aflopen. Dan voel je altijd een krak in je rug", weet Herygers uit ervaring.

"Misschien had Van der Poel een dag later zijn comeback moeten maken. Was hij in Heusden-Zolder in plaats van Dendermonde aan zijn seizoen begonnen, dan was het misschien een ander verhaal geweest."