"Huybrechts genoot van het straatgevecht, maar liet zich op het einde te veel meeslepen"

In het dagelijkse leven zijn Gerwyn Price en Kim Huybrechts goeie maatjes, maar daar was gisteravond in Ally Pally niet veel van te merken. De mentale oorlogsvoering ging op een gegeven moment zelfs zo ver dat de scheidsrechter moest bemiddelen.

"Kim wist dat hij het straatgevecht met Gerwyn moest aangaan", zegt ex-wereldkampioen Mark Webster bij Sky Sports. "En hij heeft ervan genoten."

"Het stond in de sterren geschreven dat dit zou gebeuren, want het maakt deel uit van hun spel. Kim houdt ervan om de boel op te poken en dan heb je Gerwyn... (die weinig geliefd is bij het publiek door zijn opgefokte houding). Het is dus geen verrassing dat het zo is uitgedraaid."