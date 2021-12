Wout van Aert: "Het WK? Ik vrees dat het de vraag van elke dag wordt"

"Of ik al ooit zo goed ben geweest na 5 crossen? Ik denk niet dat ik ooit al 5 crossen na elkaar gewonnen heb", lachte Wout van Aert. "Dat zegt misschien genoeg."

"Het was toch even afwachten hoe ik me zou voelen. Gisterenavond voelde ik de inspanningen. Zo'n moddercross is altijd een aanslag, maar bij het losrijden merkte ik vanochtend dat ik hersteld was."

Van Aert vertrok uitstekend. "Dit is een van de weinige crossen waar het geen nadeel is om op de tweede rij te staan bij de start. De zee ging ook tijdig open."

"Mijn start was perfect en ik had meteen het goeie gevoel te pakken. Ik probeerde het verschil te maken, want ik had ook gezien dat Mathieu (van der Poel) niet goed weg was en er waren gaten."

Van Aert kon daarna zijn eigen cross rijden en winnen. Wil hij tot het BK altijd en overal winnen? "Waar ik start, cross ik om te winnen", lachte hij andermaal. "Dat is nooit anders geweest."

"Vandaag en gisteren heb ik wel veel gegeven. Het wordt zaak om goed in te delen en dan mijn Belgische titel te verlengen."

Waarna de logische WK-vraag weer volgde: met of zonder Van Aert in Fayetteville? "Ik vrees dat het de vraag van elke dag wordt. We zullen het er na het BK zeker over hebben. Dat blijf ik zeggen."