Turk Emre Sakçi is 1e zwemmer onder 25 seconden op 50 meter schoolslag

Uit de lucht gevallen komt de historische prestatie van Emre Sakçi niet. De 24-jarige Turk bleef een maand geleden 4 honderdste seconde verwijderd van het wereldrecord dat Van der Burgh en Sjimanovitsj delen.

Vandaag was het wel bingo voor Sakçi op het Turks kampioenschap. Op de 50 meter schoolslag tikte hij aan na 24"95.

Sakçi is de laatste jaren aan een steile opmars bezig. In 2019 won hij op de 50 meter schoolslag zilver op het EK kortebaan. Vorig jaar brak hij het Europees record in die discipline.