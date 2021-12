Teleurgestelde Huybrechts spaart Price niet: "Hij is een "cheat""

Gerwyn Price was dan weer erg opgelucht met zijn zege. "Dit was zwaar", sprak hij meteen na de partij op het podium. "Het publiek was pittig en Kim ook. Op het einde was het lastig en was er even wat wrijving tussen ons, maar dat hoort gewoon bij dit soort wedstrijden."

"Hij gaf gas en ik gaf tegengas", sprak Price over het incident. "Ik zou niet blij zijn geweest als ik dit verloren had, dat is Kim nu ook niet. Maar zo gaat het gewoon."

"Hij juichte enkele keren uitbundig bij het teruglopen, dus gaf ik hem een koekje van eigen deeg. Als je goed genoeg bent om uit te delen, moet je ook goed genoeg zijn om te incasseren. Maar goed, godzijdank ging die laatste dubbel twintig erin", besloot hij.