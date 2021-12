Rickaert wint tijdens trainingstage in Zuid-Afrika historische pistewedstrijd

Jonas Rickaert bereidt zich al een paar jaar voor op het nieuwe seizoen in Zuid-Afrika, maar een zege in de Paarl Boxing Day Track Challenge zat er nog niet in.

Deze baanwedstrijd over 25 mijl (40 kilometer) wordt al 123 jaar elke Tweede Kerstdag verreden. Als opwarmertje won Rickaert de puntenkoers en de afvalling. Daarna zette hij zijn dominantie nog eens extra in de verf tijdens het hoofdmenu.

Rickaert finishte met maar liefst 4 ronden (van 460 meter!) voorsprong op het peloton en een dikke ronde op de nummer twee, HB Kruger.

In de laatste ronde nam onze landgenoot uitgebreid de tijd om te vieren, waardoor hij het parcoursrecord van de lokale held Josh van Wyk op 1 seconde na miste.

Als beloning mocht Rickaert pronken met de Minnaar Cup, een trofee van meer dan een eeuw oud. "Volgend jaar keer ik terug om het record te breken", beloofde hij de enthousiaste fans.