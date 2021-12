Ivan De Witte over voorzitter Pro League: "Er moet toch iemand te vinden zijn in onze groepering?"

Ivan De Witte stond ook stil bij de eerste seizoenshelft van zijn AA Gent. Na een eerste deel dat "echt niet goed was", staat AA Gent tussen de mensen.

"Ik ben ook blij dat wij als enige ploeg nog in Europa, de beker en de competitie zitten, maar het begint nu pas."

Gent strijdt nog op 3 fronten. Is er dan versterking nodig? "We zijn er mee bezig, maar covid is een financiële domper. Je moet een club sportief goed leiden, maar ook financieel."

"Wat baat het om risico's te nemen op sportief vlak die je dan later zuur opbreken op financieel vlak? Zolang ik voorzitter ben, zullen we dat niet doen. We zien opties, maar financieel gaan we niet buiten onze grenzen."