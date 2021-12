Felice Mazzu na laatste match van 2021: "Nu ga ik uitslapen en goed eten"

De 0-0 tegen AA Gent verdiende geen schoonheidsprijs, maar Felice Mazzu vatte 2021 op de persbabbel achteraf samen als "een buitengewoon jaar".

"Ik had vooraf aan mijn spelers gezegd: wat het resultaat ook is, jullie mogen trots zijn op wat jullie gedaan hebben in 2021."

"Zoveel punten voor een promovendus, dat is bijzonder mooi. Hopelijk zien we dezelfde kwaliteit in 2022."

Maar eerst is er de winterstop. Wat is het plan van Mazzu? "Ik zal elke dag lang uitslapen, goed eten met mijn gezin en vader en vanaf 4 januari denk ik aan 2022. Nu is het tijd om te recupereren."

Over de sportieve ambities bleef Mazzu wel bijzonder hard op de vlakte. "We passen ons doel niet aan: in de top 8 eindigen zou al heel mooi zijn voor deze club", klonk het.