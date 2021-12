Beerschot-spelers kritisch na blamage: "Een schande dat dit gebeurt"

De ontgoocheling was in zijn ogen af te lezen. Beerschot-doelman Mike Vanhamel beleefde een absolute nachtmerrie tegen Anderlecht. Hij kreeg zeven goals om de oren en ging bij de laatste tegentreffer knullig in de fout. "De slechte mentaliteit is voor mijn rekening", sloeg Vanhamel een opvallende mea culpa.

Het gaat dit seizoen van kwaad naar erger met Beerschot. Tegen Anderlecht liet het zich als een mak lammetje afslachten. Zonder enig verweer.

"Deze nederlaag was anders dan alle vorige", zuchtte aanvoerder Mike Vanhamel voor de camera's van Eleven Sports. "Je kunt kansen creëren maar toch nipt de boot ingaan. Daar heb je vrede mee als de mentaliteit goed zat. Maar nu zaten we van de eerste tot de laatste minuut niet in de wedstrijd." "Ikzelf, de defensie, de aanval... Iederéén treft schuld voor deze nederlaag", aldus Vanhamel, die ook bijzonder kritisch was voor zichzelf. "Die foute mentaliteit schrijf ik op mijn conto. Ik ben immers de aanvoerder, het is aan mij om de groep recht te houden. Dat heb ik nu niet gedaan. Een fout zoals bij die zevende tegengoal mag nooit."

Enkele minuten na zijn flashinterview had Vanhamel in de catacomben nog steeds moeite om de opdoffer te verkroppen. "Het is een schande dat dit gebeurt op ons veld. We moeten ons allemaal serieus in twijfel trekken."

Vanhamel had op voorhand overigens al een slecht voorgevoel voor de confrontatie met Anderlecht. "Want ze spelen met een veldbezetting die ons al het hele seizoen niet ligt", weet de goalie. "Als we tegenover twee of meer spelers op de flanken komen... (zucht) Dan hebben wij maar één iemand om de boel te sluiten. Maar toch moet je veel dichter op iemand als Gomez zitten."

"Op dit moment hebben we geen twee Holzhausers"

Mike Vanhamel zette ook nog Raphael Holzhauser uit de wind, die op eigen initiatief in de defensie kwam spelen. "Rapha heeft zulke beslissingen al nog genomen", vertelt de doelman. "We kregen ook effectief iets meer controle over de lopende spelers omdat hij achterin ging voetballen, maar uiteraard misten we dan zijn balvastheid op het middenveld. Op dit moment hebben we geen twee Holzhauzers..."

Ondanks de schijnbaar uitzichtloze situatie weigert Mike Vanhamel nu al de handdoek te gooien. "We moeten ons aan de laatste strohalm vasthouden om barrages te spelen. Als gerechtigheid geschiedt (Beerschot hoopt op een forfaitzege voor de uitgestelde match tegen Standard, red.) bedraagt het gat 7 punten."

"Het is nu een kwestie om de mentaliteit en het geloof terug te vinden", besluit de keeper.

