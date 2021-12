Van der Poel 2e bij comeback: "Mijn prestatie lag in lijn met de verwachtingen"

Enkele weken geleden kwam Wout van Aert door de grotre poort het veldritseizoen binnen. In zijn eerste cross van het seizoen (in Boom) was hij meteen de primus.

Hoge verwachtingen dus voor de terugkerende Mathieu van der Poel, die vandaag in Dendermonde meteen een modderparcours voorgeschoteld kreeg. "Het was een hele mooie wedstrijd, meer wel loodzwaar."

De wereldkampioen slaagde er toch meteen in om als tweede te eindigen. Na een onzekere periode - getekend door blessureperikelen - kan Van der Poel toch tevreden terugblikken op een geslaagde opener. "Ik ben content. Deze prestatie lag in lijn met mijn verwachtingen", vertelde hij na afloop.

"In het begin van de wedstrijd vlotte het redelijk goed, maar na enkele rondjes trapte ik wel wat op mijn adem. Dat is logisch. In de periode die volgt, zal ik aan meerdere crossen deelnemen. Dan zal ik automatisch enkele procentjes beter worden."