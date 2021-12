Van Aert: "Mooie overwinning, maar snap niet dat hier geen fans mogen bij zijn"

Het eerste titanenduel is voor Wout van Aert. In de Wereldbeker veldrijden in Dendermonde kwam onze landgenoot als triomfant uit het eerste duel met eeuwige rivaal Mathieu van der Poel. Achteraf vond Van Aert het vooral spijtig dat er geen publiek was dat hem zag zegevieren. "Ik snap niet goed dat hier geen fans bij kunnen zijn."

Het was niet Wout van Aert, niet Mathieu van der Poel, maar wel Toon Aerts die de knuppel in het hoenderhok gooide vandaag. Door de snelle start van Aerts bleef favoriet Van Aert in de beginfase nog in het pak verscholen. "De eerste rondes was het wat zoeken", beaamt Van Aert. "Ik was niet goed uit de startblokken geschoten en koos constant voor de verkeerde lijnen." Uitstel van executie, zo bleek. "Eens ik wat overzicht had, begonnen de pedalen ook vlotter te draaien. Ik heb Mathieu (van der Poel) en Toon Aerts dan tot tweemaal toe van mij proberen af te schudden. Bij de tweede prik was het prijs. Daar genoot ik wel van."

Ik ben zeker nog niet in de beste vorm van mijn leven Wout van Aert

Wout van Aert is dé veelvraat van het moment in het veld. Met vier op vier bestormde onze landgenoot de afgelopen weken het veldrit-toneel. "Ik ben zeker nog niet in de beste vorm van mijn leven", relativeert hij zelf.

"Maar ik ben wel goed in orde. Mijn seizoensbegin is beter dan andere jaren. Ik hoop dat ik die lijn de volgende weken kan doortrekken."

"Ik snap niet dat publiek niet toegelaten is"

Na de wedstrijd sprak onze nationale kampioen toch over een domper op de feestvreugde. In Dendermonde was er geen publiek toegelaten door de recente coronamaatregelen, daar had Van Aert zich toch wat over te zeggen..

"Dit is de mooiste week van het jaar als veldrijder. Zo'n mooie overwinning zonder fans beleven, is spijtig. Het maakt een groot verschil dat er geen fans zijn." "Dit uitgespreide parcours is nochtans ideaal om een menigte te ontvangen. Ik vind het echt spijtig. Ik snap eigenlijk niet dat er geen fans toegelaten zijn. Volgens mij is het risico hier klein."

Wout van Aert na Wereldbeker Dendermonde

Toch deelname aan het WK?

Vragen over z'n deelname aan het WK ontweek Van Aert behendig. "Ik focus nu eerst op de komende dagen en ga daar nu nog geen antwoord op geven. Ik werk nu eerst mijn programma af tot en met het BK. Dan kijken we hoe dat gelopen is en beslissen we verder over het seizoen."