Pep Guardiola vreest lege stadions: "Supporters, draag een mondmasker!"

In de Premier League staat vandaag Boxing Day op het programma, maar de commercieel zeer belangrijke kerstspeeldag is geamputeerd.

3 wedstrijden van de 19e speeldag zijn uitgesteld door te hoge besmettingscijfers bij enkele teams.

Ook het Verenigd Koninkrijk ontsnapt geenszins aan een zoveelste golf van besmettingen, zeker nu de omikron-variant dominant wordt.

Manchester City-coach Pep Guardiola hoopt dat de stadions geen verboden terrein worden voor de voetballiefhebbers, maar vraagt wel een inspanning van hen.

"De cijfers stijgen hier en in de rest van de wereld. Supporters die naar een stadion gaan, kunnen elkaar besmetten", vertelde hij op een persmoment.

"In de stadions dragen ze geen mondmasker en dat verbaast me heel erg. We moeten overgaan tot de boosterprik, maar een deel van het pakket is ook ontsmettingsgel, sociale afstand en een masker."

"Ik vertrouw de wetenschappers, want zij kennen er veel meer van dan ik. Mensen sterven niet als ze het vaccin krijgen, wel als ze niet gevaccineerd zijn."

"We moeten de maatregelen dus respecteren, want ik zou niet graag hebben dat onze stadions leeg moeten blijven", zei de coach, die vanmiddag met City gastheer is voor Leicester City.