Paul Herygers: "Als Cant rijdt zoals gisteren, komt ze in de buurt van WK-podium"

Sanne Cant eindigde gisteren in Dendermonde voor het eerst dit seizoen binnen de minuut van een winnares in een Wereldbeker-wedstrijd, op 52 tellen van Lucinda Brand om precies te zijn. Een opsteker voor de twaalfvoudige Belgische veldritkampioene.

"Het is al een jaar of twee aan de gang dat Cant iedere keer in de maand december groeit en iedereen weer hoop geeft. Dat is heel mooi voor wat nog komt in de kerstperiode", zegt Herygers.

"Het zou me niet verbazen als Cant het BK nog 3 à 4 jaar naar haar hand zet.”

Wat kan Cant nog op een WK? "Als de Nederlandse jonkies Pieterse, Van Empel en Van Anrooij het WK bij de beloften rijden, behoort de 3e podiumtrede misschien wel tot de mogelijkheden van Cant."

Herygers: “Met die ene geweldige uitslag van gisteren komt Cant inderdaad in de buurt van het WK-podium, daar moet ze op voortborduren.”