Mathieu van der Poel voor zijn rentree in Dendermonde: "Het werd tijd: ik heb er zin in"

Voor het eerst dit seizoen kijken Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar in de ogen in het veld. Wat had het duo te vertellen voor de start van de Wereldbeker-veldrit in Dendermonde? En wat is de visie van Tom Pidcock? En hoe kijkt Eli Iserbyt naar de terugkeer van de wereldkampioen?

"Ik heb er zin in", vertelde Mathieu van der Poel in het middagjournaal. "Het werd tijd. Het is bijna januari. Het heeft lang genoeg geduurd." Volgens vader Van der Poel zal Mathieu enkele crossen nodig hebben om uit te blinken, de concurrentie verwacht dat hij er meteen zal staan. Klopt dat laatste? "Dat is ook de reden waarom ik mijn terugkeer een week heb uitgesteld. Ik wil klaar zijn als ik begin." "Conditioneel is er nog wat werk, denk ik, maar ik hoop beter en beter te worden."

Van Aert: "Na de cross zal iedereen wijzer zijn"

Krijgen we een duel in Dendermonde? "Daar ga ik van uit", vertelde Wout van Aert na zijn verkenning. "Als Mathieu start, dan is hij in orde, neem ik aan. Na de cross zal iedereen wijzer zijn, ik ook." Vorig jaar reed Van Aert iedereen, Van der Poel inclusief, op een hoopje. "Maar dat speelt niet meer mee. 2 dagen later reden we al met een propere lei, een jaar later helemaal." "Visueel ziet het parcours er overigens hetzelfde uit, maar het is veel meer fietsen. Het is daarom niet minder lastig."

Pidcock: "Van der Poel zal goed zijn"

Tom Pidcock is de derde hond. "Of het speciaal is dat Mathieu van der Poel hier aan de start staat? Ja, en hij zal ongetwijfeld goed zijn. Anders zou hij hier niet opdagen." "Ik had wat rust nodig na het lastige weekend in Rucphen en Namen", vertelde Pidcock nog. "Het was een fijne week met mijn familie." "Vorig jaar was hier voor mij een dag om snel te vergeten, maar ze hebben goeie aanpassingen gedaan aan het parcours. Het is iets technischer en er is minder modder." Pidcock focust vooral op het WK. "De Wereldbeker-crossen zijn belangrijk voor de punten en ik wil presteren, maar alles gebeurt met het WK in het achterhoofd."

Iserbyt: "Ik wil meegaan, maar dan moeten mijn benen 110 procent zijn"