Gefrustreerde Noa Lang pakt rood en scheurt in catacomben Cercle-logo van muur

Ook nadien had Lang moeite om zijn emoties onder controle te houden. De smaakmaker van Club, die nooit zijn beste niveau vond, flirtte met een tweede geel en kreeg die na affluiten ook voor onbekende redenen. Hij is daardoor geschorst voor de thuiswedstrijd tegen STVV na Nieuwjaar.

Een rode kaart was bijna onvermijdelijk. 90 minuten lang sakkerde Noa Lang op de wedstrijdleiding, getriggerd door het stevige spel van Cercle Brugge. In de eerste helft kreeg de Nederlander geel voor een reactie richting Cercle-trainer Thalhammer.

In de catacomben was op de tv-beelden te zien dat Lang ook nog een Cercle-logo van de muur scheurde. Trainer Philippe Clement kwam achteraf kort terug op de rode kaart van zijn sterkhouder. “Ik weet niet precies wat er gebeurd is bij die tweede gele kaart, maar het is sowieso heel spijtig.”