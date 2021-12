De Jupiler Pro League is tijdens de kerstspeeldag weer de Younited Pro League

De Pro League, haar clubs en Younited geloven samen in de kracht van voetbal en de kracht van mensen. In hun slogan vat Younited Belgium het gevoel samen waar elke voetballiefhebber zich in herkent: MY TEAM, MY HOME.

Momenteel zijn er dertig Younited-teams verspreid over heel België. Hun spelers zijn experten in het dagelijks overleven die strijden tegen kwetsbaarheid op vlak van

huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving.

Bij hun team bouwen spelers aan zelfvertrouwen en meer structuur in hun leven en leggen ze ook contact met hulpverleners en lotgenoten. Ze vinden in hun team meer dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis.