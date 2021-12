Corona reist mee met tennissers in Australië: Denis Shapovalov test positief

De Australian Open gaat op 17 januari van start in Melbourne, maar heel wat tennissers zullen tijdens de eerste weken van januari al opwarmen in enkele voorbereidingstoernooien.

Denis Shapovalov zou met Canada vanaf 1 januari deelnemen aan de ATP Cup in Sydney, maar bij zijn aankomst in Australië liep hij tegen de coronalamp.

Het protocol voor tennissers is bijzonder strikt op Australische bodem. Shapovalov ging meteen in isolatie en weet nog niet of hij zal kunnen deelnemen aan de landencompetitie in Sydney.

De Canadees speelde vorige week nog op een exhibitietoernooi in Abu Dhabi. Dat evenement bleek een kleine broeihaard, want ook Rafael Nadal, Belinda Bencic en Ons Jabeur keerden met een besmetting naar huis.