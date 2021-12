BEKIJK: Veldrijder Tadej Pogacar ploetert naar winst in Sloveense modder

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) liet 2 weken geleden al vallen dat hij het veldrijden op tv volgt en leuk vindt.

"Maar mijn conditie is nog niet goed genoeg om zelf al te crossen", zei de Sloveense alleskunner, die 3 jaar geleden nog nationaal veldritkampioen was.



Op een crossfiets van Colnago waagde Pogacar zich vandaag dan toch aan zijn eerste veldrit van het seizoen in Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië.



De tweevoudige Tour-winnaar koos op het glooiende traject eerst voor het zog van collega-wegrenner Luka Mezgec. Iets voorbij halfweg ging Pogacar op en over zijn landgenoot.



De 23-jarige Sloveen etaleerde daarna zijn crosskunstjes en hield stand. Aan de streep had Pogacar nog tijd om handjes uit te delen aan de toeschouwers. Smaakt dat naar meer?