"Het wondje van Van der Poel is nog niet dicht, dat moet hem zorgen baren"

Michel Wuyts en Paul Herygers zaten gisteren op de eerste rij om de terugkeer van Mathieu van der Poel te becommentariëren. "Ik ben blij dat Van der Poel al zo ver staat. Maar er is dat ene nieuwtje dat het wondje op zijn knie nog niet dicht is", klinkt het bezorgd.

De ploetercross in Dendermonde stond gisteren in het teken van de terugkeer van Mathieu van der Poel. "Ik denk dat half Vlaanderen gisteren voor de buis zat met de vraag: "Waar staat Van der Poel al?"", opent Michel Wuyts. "Had ik er rekening mee gehouden dat hij zou meedoen voor winst? Ja, toch wel. Omdat ik dat lijstje voor mijn ogen had gekregen waaruit blijkt dat Van der Poel zijn eerste cross in om het even welk seizoen won. Behalve in 2015. Waarom had hij gisteren dan niet kunnen winnen?" "Er waren natuurlijk de zorgen om zijn knie en rug, dus er was wat twijfel. Aan het eind van het verhaal kan je stellen dat Van der Poel uitgekomen is waar je hem kon verwachten (op de 2e plaats)."

Je valt altijd op hetgene waarop je niet mag vallen. In het geval van Van der Poel is dat zijn linkerknie. Paul Herygers

Over de opgelapte linkerknie is het kamp-Van der Poel nog altijd niet gerustgesteld. De Nederlander hield een flinke wonde over aan een tuimpelperte op training ruim 4 weken geleden. "Die wonde op zijn knie is nog niet helemaal dicht", weet Wuyts.

Herygers: "Dat moet iedereen wel zorgen baren en dan in de eerste plaats Mathieu zelf. Een cross rijden zonder één keer tegen de grond te gaan, lukt bijna niemand." "Gisteren heeft Van der Poel het klaargespeeld om overeind te blijven, maar kan hij dat elke cross?" "Je zal zien: je valt altijd op hetgene waarop je niet mag vallen. In het geval van Van der Poel zal dat op zijn linkerknie zijn, waar dat pleistertje op zit."

Mathieu van der Poel en de pleister op zijn linkerknie.

Wuyts: "Bij Van Aert zit er ook nog rek op"

Hoe evalueren Michel Wuyts en Paul Herygers de prestatie van winnaar Van Aert in Dendermonde? "Van Aert was gisteren niet zo goed als hij in Boom (3 weken geleden, red) was. Bij hem zit er ongetwijfeld ook nog rek op." "Je zag gisteren dat hij in die eerste ronden nog een inrijperiode nodig had. Het ging moeizaam en het was werkendag voor Van Aert. Dat is normaal, want hij kwam terug uit een stageperiode." "Wellicht zal hij ook nog wel eens uitpakken met de wonderbenen van Wout. Van der Poel en Van Aert zullen elkaar binnenkort sowieso tegenkomen, dat zal normaal vandaag al zijn in Zolder."

Wout van Aert schakelt zijn turbo aan.

"Straaljager inzetten om Van Aert op WK te krijgen?"

De hamvraag als het over Van Aert gaat: moet hij afreizen naar het WK? "Voor ’s lands belang wel", zegt Wuyts. "Maar als Van Aert naar de Verenigde Staten trekt, dan is dat om wereldkampioen te worden. Dat is een zware druk." "Bovendien mag hij zijn wegseizoen niet hypothekeren. En dat kan wel gebeuren, want door naar de VS af te reizen is Van Aert 2 weken voorbereiding kwijt." "Dat kan hem parten spelen op het einde van zijn voorjaarscampagne. In de Ronde van Vlaanderen kan hij dan bijvoorbeeld net niet mee op de Oude Kwaremont of in Parijs-Roubaix moet hij dan passen op Carrefour de l'Arbre.” "Als het van Van Aert afhangt, is het antwoord: "Ja, ik ga wereldkampioen worden in de VS." Maar er zijn natuurlijk nog andere mensen die hun zeg hebben zoals zijn trainer en Jumbo-Visma."

Als Van Aert afreist naar het WK, kan hem dat parten spelen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix Michel Wuyts

Herygers: “Het is een zware beslissing die Van Aert zelf zal moeten nemen. Hij weet wat de waarde is van de Tour en de klassiekers. Is een WK in de VS dat dan waard?" "Als we over het WK spreken, gaat het om een vlucht van maar 9.000 kilometer. Maar ik weet wat het allemaal teweegbrengt om daar te geraken. Er zal geen enkele straaljager zijn die Van Aert in 3 uur naar de VS zal willen brengen." Wuyts: "Moeten ze de luchtmacht dan inzetten?" Herygers: "Dan zullen ze onderweg wel moeten tanken, anders geraken ze niet over de plas. Met een snelheid van 2.400 km/u zal Van Aert wel snel in de VS staan."