Victor Campenaerts vindt alternatief voor Rwanda: 4 hoogtekamers voor 3 mannen

"Momenteel moet je ook 3 dagen in quarantaine als je aankomt in Rwanda. Als ze dat nog optrekken, zijn we verder van huis."

Dat plan schrappen ze. "We willen geen risico nemen", legt Campenaerts uit. "Zeker niet nu we in golf 26 zitten", voegt hij er met een knipoog aan toe.

3 jaar geleden overwinterde Victor Campenaerts in Namibië. Nu wilde hij met zijn nieuwe ploegmaats Florian Vermeersch en Brent Van Moer opnieuw op stage in Afrika, deze keer naar Rwanda.

We willen geen risico nemen, zeker niet nu we in golf 26 zitten.

Slapen en eten in 4 Spaanse hoogtekamers

Wie Victor Campenaerts kent, weet dat hij altijd een alternatief in zijn koker heeft steken.



"Van 10 tot en met 19 januari gaan we op stage met de ploeg, meteen daarna trekken we naar een gloednieuw hotel in Denia in Spanje", vertelt de werelduurrecordhouder.



"Daar kunnen we onze tijd op gesimuleerde hoogte doorbrengen. We hebben er allemaal een eigen kamer geboekt plus een vierde kamer die we als woonkamer inrichten."



"In die woonkamer zullen we ook eten. Om maximaal op hoogte te leven", doet Campenaerts zijn plannetje uit de doeken.