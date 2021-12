Uitgeschakelde Raymond van Barneveld test positief op coronavirus

Raymond van Barneveld (54) verloor donderdagavond in de tweede ronde van de Engelsman Rob Cross. Na een ijzersterke start gaf hij de regie uit handen.

"Tijdens de wedstrijd had ik nog geen symptomen, maar daarna begon ik te beseffen dat ik kortademig was en koorts kreeg", tweet de Nederlander, die zo snel mogelijk zijn hotel opzocht om elk risico te vermijden.

Van Barneveld moet Kerstmis nu doorbrengen in een kamer in Londen. "Op dit moment heb ik last van koorts en ernstige vermoeidheid", laat hij weten aan de collega's van de NOS.