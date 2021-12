Tour-winnaar Tadej Pogacar waagt zich morgen aan veldrit in Slovenië

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft al enkele jaren een kloppend hart voor het veldrijden. 3 jaar geleden nog kroonde hij zich tot Sloveens veldritkampioen bij de profs.



Ook op tv pikt Pogacar af en toe een veldrit mee. Na de sneeuwcross in Val di Sole vertelde de Sloveen nog aan La Gazzetta Dello Sport dat hij het veldrijden leuk vindt. "Maar ik ben er momenteel niet zo goed in."

Na een bezoekje aan het wielermuseum van Colnago vroeg Pogacar aan de fietsenconstructeur om een crossfiets klaar te zetten.



Nu weten we waarom. Pogacar staat op de deelnemerslijst van een veldrit in Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. Hij zal morgen onder meer wegrenner Luka Mezgec tegenkomen, die ook houdt van offroaduitstapjes in de winter.