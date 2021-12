Spaanse veldrijders vieren kerst in België: "We hebben hier een fanclub, echt gek"

Bekijk de reportage over de Spaanse veldrijders in Lier

"Misschien kom ik hier later wel wonen"

"In Loenhout begonnen enkele jongeren 3 jaar geleden te supporteren voor mij. "Komaan Mario", riepen ze. Ik dacht: "Wie zijn die mensen?" Het jaar daarna hadden ze zelfs vlaggen bij. Het is echt gek. Ik heb hier een fanclub."

"Het is hier heel gezellig in België", lacht Mario. "Misschien kom ik hier in de toekomst wel wonen. Ook het Belgische volk vind ik geweldig."

Aan het woord is Mario Junquera San Millan. Een 24-jarige Spanjaard uit de buurt van Gijon, op zo'n 50 kilometer van de monsterachtige Angliru. Mario en zijn ploegmaten komen al 5 jaar naar België in de kerstperiode om te crossen. Lier is hun uitvalsbasis.

"Onze ouders vertelden gisteren aan de telefoon dat er thuis cadeautjes voor ons klaarliggen. Maar hier hebben we geen pakjes gekregen. Wafels wel, die hebben we gisterenavond naar binnen gewerkt."

"Een kerstwens? Dat ik morgen de cross win"

Van zijn sport leven kan Mario (nog) niet. De 24-jarige Spanjaard combineert het veldrijden met studies kinesitherapie. Ook in Lier heeft hij zijn studieboeken al opengeslagen. "Studeren doen we 's morgens, trainen doen we 's avonds."

Mario lichtte vandaag zijn ploegmaten al in over het parcours in Dendermonde, waar de Spanjaarden morgen starten in de Wereldbeker.



"Dendermonde is plat. Er zijn twee heuvels, die je op kan fietsen. Maar vorig jaar was het zo modderig dat je de heuvels moest oplopen met de fiets op je schouder."

Wat mogen we Mario wensen voor Kerstmis? "Dat ik de cross morgen win", lacht de Spanjaard. "Neen, realistisch gezien is een plaats in de top 30 mogelijk."

"Het is een grote eer om te mogen crossen tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Maar strijden tegen hen, zit er niet in. Hun niveau is gewoon veel te hoog."