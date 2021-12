Ook wielrenners moeten af en toe eens verwend worden. Tijdens de ploegstage van Jumbo-Visma bracht de kerstman Primoz Roglic en co een bezoekje. De Sloveen werd in Tokio olympisch tijdritkampioen en wil die status in 2022 in de verf zetten met een gepersonaliseerd én gouden stuur. Roglic leek alvast in zijn nopjes met het blinkend geschenkje.