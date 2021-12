KV Kortrijk-Antwerp is uitgesteld door corona-uitbraak

Normaal gezien moest KV Kortrijk morgennamiddag om 16 uur gastheer spelen voor Antwerp, de nummer 3 in de stand.



Maar vrijdag hadden meer dan 7 Antwerp-spelers positief getest op het coronavirus. Ondertussen zitten al 9 Antwerp-spelers en 2 stafleden met milde symptomen in isolatie.

"We hadden extra maatregelen getroffen om de verdere verspreiding tegen te gaan", meldt Antwerp. "Zo werd bijvoorbeeld niet meer gezamenlijk gegeten en werd de A-kern opgesplitst in kleine groepen."



Na een gesprek tussen beide clubs en de kalendermanager werd beslist om de wedstrijd uit te stellen. Begin januari gaat men op zoek naar een nieuwe datum.



Kortrijk was in de winning mood met 9 op 9 en was daardoor opgerukt naar de 7e plaats. "The Great Old" kon in zijn laatste 3 matchen maar 1 keer winnen.



In de heenmatch 5 maanden geleden trok Kortrijk aan het langste eind tegen Antwerp (0-1). Selemani scoorde toen in de slotminuten op de Bosuil.