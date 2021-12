Kortrijk boos na uitstel: "Eerlijk verloop van de competitie pure utopie"

"Onze club meent dat deze ‘beslissing’ onrechtmatig is", opent Kortrijk het communiqué. "Dit was duidelijk ook de initiële visie van de kalendermanager, die gisterenavond nog aangaf "dat er op heden geen enkel reglementair kader binnen het huidige bondsreglement is om deze (en eventuele andere) wedstrijden uit te stellen door de kalendermanager van de Pro League ingeval van een groot aantal positieve spelers (zoals het geval is bij Antwerp)"."

"De Pro League had eerder bovendien uitdrukkelijk beslist om geen wedstrijden meer uit te stellen omwille van corona, en dit omwille van de reeds overvolle kalender. Anders dan in andere competities het geval is kunnen op vandaag geen wedstrijden worden uitgesteld omwille van corona."