Jumbo-Visma in 2022: "Ploeg rond Van Aert is versterkt, maar nog geen Wolfpack"

Jumbo-Visma is een van de weinige teams die zowel in de klassiekers als in het rondewerk tot de wereldtop behoren. Dat zal in 2022 waarschijnlijk niet veranderen. Maar kan het ook het grote doel - de Tour winnen - eindelijk realiseren?

Hoe ging het in 2021?



Aantal zeges: 43



Belangrijkste zeges: - 4 ritten en eindwinst in de Vuelta (Roglic)

- 4 ritten in de Tour (3x Van Aert en 1x Kuss)

- olympische tijdrittitel (Roglic)

- Amstel Gold Race (Van Aert)

- Gent-Wevelgem (Van Aert) - BK op de weg (Van Aert)

- NK op de weg (Roosen)

- 1 rit en eindwinst in de Ronde van het Baskenland (Roglic) - 2 ritten in Tirreno-Adriatico (Van Aert) - 3 ritten in Parijs-Nice (Roglic)

Eendagswerk

Kopmannen: Wout van Aert

Tiesj Benoot

Primoz Roglic Wout van Aert sloot 2021 af als nummer 1 op de eendagsranking van de UCI. Met zo'n veelzijdige kopman kan je naar de oorlog op zowat elk terrein. Grootste aanwinst/verlies: Wout van Aert vroeg en kreeg versterking: Tosh Van der Sande en Christophe Laporte verbouwen het middenveld, op de valreep werd er met Tiesj Benoot een extra luxeknecht (of bliksemafleider) aangeworven. Van Aert kan het ploegenspel meer dan ooit spelen. Daar kan hij zelf van profiteren of een van zijn nieuwe maats kan de lachebek in het spel worden.



Uitkijken naar: Nathan Van Hooydonck was in 2021 een van de beste knechten in het voorjaar, met zijn knalprestatie in Gent-Wevelgem als uitschieter. Kan hij nog een stap zetten in zijn ontwikkelingsproces en lost ook Mike Teunissen na veel blessureleed de verwachtingen eindelijk in? Doelen voor 2022: Milaan-Sanremo, Strade Bianche en de Amstel Gold Race staan al op zijn indrukwekkende erelijst, maar Wout van Aert mikt op het allerhoogste: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn unfinished business en vormen de belangrijkste voorjaarsafspraken in 2022. In de klimklassiekers smaakt de tweede plaats van debutant Primoz Roglic in Hoei naar meer. Mogelijke gevaren: Jumbo-Visma zal nog meer het gewicht van de koers moeten dragen en een tactiek met wisselkopmannen is niet altijd een voordeel voor de grootste aas. Wout van Aert moet vermijden dat hij gevangen zit in het tactische plaatje. Jumbo-Visma heeft - weliswaar in het rondewerk, denk aan de Tour - op dat gebied al eens een steekje laten vallen.

Rondewerk



Kopmannen: Primoz Roglic

Tom Dumoulin

Steven Kruijswijk

Jonas Vingegaard In de pikorde staat Primoz Roglic nog altijd bovenaan, maar Jonas Vingegaard klopt op de deur. Het vlammetje wakkert bovendien weer aan bij Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk zal links of rechts ook nog zijn graantje willen meepikken. Grootste aanwinst/verlies: George Bennett mocht veelal zonder druk zijn kans wagen in de grote rondes waar Primoz Roglic en co niet aan de start verschenen. De gewaardeerde Nieuw-Zeelander is echter naar het kamp van concurrent Tadej Pogacar verhuisd. De expertise en het koersintellect van Tony Martin zal zeker worden gemist, maar met Rohan Dennis is een motor om u tegen te zeggen als vervanger aan boord gehaald. Uitkijken naar: Na het wegvallen van Primoz Roglic kon Jonas Vingegaard zichzelf ontdekken in de Tour. Het werd een verrassende sneukeltocht die eindigde op de tweede plaats in Parijs. Was het een toevalstreffer of is de 25-jarige Deen de rijzende ster onder de klassementsrenners? Hoe concreet kan Tom Dumoulin zijn honger dan weer invullen om in 2022 na een korte sabbatperiode toch nog eens voor een klassement in een grote ronde te leven en is er nog een klassementsplan met Wout van Aert in de kortere rittenkoersen? Doelen voor 2022: De Tour de France is en blijft de heilige graal voor Jumbo-Visma. La Planche des Belles Filles geeft hen nog altijd koude rillingen, vorig jaar was de ontbolstering van Jonas Vingegaard meer dan een pleister op de wonde na de crash van Primoz Roglic. Tadej Pogacar van een hattrick houden is het uitgangspunt. Mogelijke gevaren: Het vertrouwen in Primoz Roglic is huizenhoog, maar in de Tour wordt het misschien nu of nooit. De Vuelta was de voorbije jaren meer dan een troostprijs, maar Jumbo-Visma mikt resoluut op geel. Al staat Jumbo-Visma misschien voor een lastige evenwichtsoefening om de status van Roglic te verzoenen met de hete adem van Jonas Vingegaard en de groene missie van Wout van Aert. Het is afwachten of de interne harmonie onder druk komt te staan.

Primoz Roglic met Tom Dumoulin

Sprints

Kopmannen: Wout van Aert

David Dekker

Olav Kooij

Christophe Laporte Je kunt Wout van Aert niet als een rasechte sprinter beschouwen, maar is er één snelle man in het peloton die zonder angstzweet met de Belgische kampioen naar de witte lijn durft te hollen? Grootste aanwinst/verlies: Het laattijdige vertrek van Dylan Groenewegen kwam als een donderslag bij heldere hemel, maar de Nederlander voelde wellicht dat hij geblokkeerd zat en wist dat hij vooral in de Tour niet meer aan de bak zou kunnen komen. Een 1-op-1-vervanger werd niet meer opgetrommeld, maar jeugdproduct Tim van Dijke werd op de valreep al naar de profs overgeheveld om het gat mee te dichten. Uitkijken naar: Met Olav Kooij (20) en David Dekker (23) beschikt Jumbo-Visma over twee bommetjes uit eigen gouw. De jonkies lieten al fraaie flitsen zien in hun eerste profjaar. Het mag niemand verbazen als ze in 2022 nu en dan het hoogste schavotje claimen. Doelen voor 2022: Hij heeft het nu al klaar en duidelijk laten verstaan: Wout van Aert gaat in 2022 resoluut voor het groen. Daardoor zal hij het geweer deels van schouder moeten veranderen in de Tour, maar niemand twijfelt eraan dat Van Aert alle vaardigheden in huis heeft om in Parijs in het groen te blinken. Mogelijke gevaren: Olav Kooij en David Dekker beschikken over fraaie adelbrieven, maar zijn nog piepkuikens. De druk in het gros van de sprintkansen kan ook verlammend werken op hun schouders. Zo betaalde Dekker in de Giro van vorig jaar al vrij veel leergeld.

Team Jumbo-Visma IN OUT Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) Tony Martin (gestopt) Christophe Laporte (Cofidis) George Bennett (UAE) Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) Antwan Tolhoek (Trek) Michael Hessmann Dylan Groenewegen (BikeExchange) Mick van Dijke Tim van Dijke Milan Vader Tiesj Benoot (DSM)

De mening van Renaat

De voorjaarsploeg rond Wout van Aert is versterkt, maar het is niet zo dat je al van een dodelijk blok zoals bij Quick-Step kunt spreken. Tiesj Benoot is een geweldige transfer, maar hij is geen afwerker. Daarvoor is zijn erelijst te beperkt. Hij kan natuurlijk wel ongelooflijk nuttig zijn als bliksemafleider. Als wisselkopman voor Van Aert zie ik meer iets in Christophe Laporte dan in Benoot. Dat is een topaanwinst voor Jumbo-Visma. Fransen renderen merkwaardig genoeg vaak beter in een buitenlandse ploeg. Nu was het bij Laporte vaak net niet, maar ik zie Jumbo-Visma van hem een veel betere renner maken. In het rondewerk blijft de grote droom van Jumbo-Visma om ooit de Tour de France te winnen. Ondanks zijn 2e plaats vorig jaar denk ik dat Jonas Vingegaard toch weer als nummer 2 in de pikorde zal belanden achter Primoz Roglic. Eigenlijk heeft Roglic door die pech vorig jaar jaar nog geen eerlijke kans gekregen om revanche te nemen voor die tijdrit op La Planche des Belles Filles, toen Roglic op de voorlaatste dag het geel verloor. De power van Pogacar wordt op basis van de Tour van 2021 misschien overschat. Ik denk niet dat hij onklopbaar is. Het mooiste zou zijn dat Roglic en Pogacar beiden op volle sterkte en zonder pech de Tour kunnen rijden. Dan kunnen we zeggen: dat is de sterkste van de twee Slovenen. Ik twijfel er niet aan dat Jumbo-Visma uiteindelijk wel eens de Tour zal winnen. Daarvoor hebben ze te veel kwaliteit in huis.