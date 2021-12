Het prijskaartje weegt op Jack Grealish: "Het is veel moeilijker dan ik dacht"

De duurste vogel in de Premier League geeft bij Sky Sports toe dat er van wittebroodsweken geen sprake is geweest.

"Ik heb het voorlopig oké gedaan", klinkt het bescheiden na zijn eerste 5 maanden in loondienst bij Manchester City. "Maar ik kan deze club nog zoveel meer geven."

"Het is veel moeilijker geweest dan ik gedacht had. Ik leer nog altijd en ik pas me aan."

"Ik heb me laten vertellen dat sommigen een jaar nodig hadden om zich te settelen. Misschien geldt dat ook voor mij."

"Het is gek, want de normen liggen zo hoog op en naast het veld. Dat verklaart ook waarom City zo succesvol is geweest de voorbije jaren."

Vooral een periode van droogte en matige statistieken knaagt aan Grealish. "Dan vragen mensen zich af of je dat bedrag wel waard bent. Waar blijven zijn goals en assists?"

"Ik begrijp dat, maar ik moet het als een privilege beschouwen dat de club dat bedrag op tafel wilde leggen. Ik hoop dat ik City kan terugbetalen met doelpunten en prijzen."