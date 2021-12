De kerstwens van Bart Swings? Olympisch goud! "En dat is niet onrealistisch"

In de Wereldbekerwedstrijden in Noord-Amerika reed Bart Swings deze maand naar goud en zilver op zijn specialiteit: de massastart.

"Technisch en tactisch rijd ik goed"

In de massastart behoort Bart Swings tot de favorieten, maar ook op de andere afstanden loopt het weer op wieltjes.



"De voorbije jaren liep het even wat minder", vertelt de 30-jarige topatleet. "Nu sta ik er weer."



Swings begon het seizoen met een bemoedigende 5e plaats op de 5.000 meter. "Dat was al even geleden", geeft hij toe. "Sinds de Olympische Spelen van 2018 was me dat niet meer gelukt. Nu draai ik weer mee rond die 5e plaats."



"Technisch en tactisch rijd ik goed, maar ik ga me blijven concentreren op die punten. Dan kan het alleen maar beter worden", zegt Swings met de glimlach.





Afspraak in februari in de Speed Skating Oval van Peking.