Wat met het Belgisch zwemmen na afscheid leading ladies? “Het grote niets”

"Het was dan ook een enorme opluchting toen ze in Tokio wél de finale haalde. Als daar in 25 jaar maar één Belgische vrouw in slaagde, kan je alleen maar zeggen dat Fanny het uitstekend gedaan heeft.”

“Ze was de beste zwemster sinds Becu deze eeuw”, oordeelt zwemexpert Stef Wijnants. “15 jaar lang stond ze aan de top in ons land. Haar parcours bleek wel soms hobbelig. Tijdens de Spelen van Londen en Rio dacht iedereen dat Fanny zich zou doorzetten, maar die momenten draaiden uit op een ontgoocheling."

Gestopt op een hoogtepunt. Vier maanden na haar finaleplaats in de olympische finale van de 200 meter schoolslag zet Fanny Lecluyse een punt achter haar carrière. Jarenlang was de West-Vlaamse de vaandeldraagster van het Belgische (vrouwen)zwemmen.

Wijnants noemt Lecluyse samen met Kimberly Buys “de twee leading ladies die ons zwemmen gekleurd hebben”. Maar na hun afscheid rijst de vraag meer dan ooit hoe het verder moet met de Belgische zwemsport. Bij de mannen zwaaiden ook Pieter Timmers en Louis Croenen al af.

“Het verhaal van na de Spelen in Tokio komt nu tot uiting”, aldus Wijnants. Toen vreesde iedereen al dat we in Parijs 2024 geen Belgische vertegenwoordigers zouden hebben. De opvolging? Aan het einde van de horizon zie ik dat er iets beweegt in het water. Wie daar zwemt? Dat weet geen kat.”

“Het is een wonder dat Valentine Dumont na de farce rond Tokio (het BOIC selecteerde haar niet, red.) de motivatie heeft gevonden om door te gaan. Roos Vanotterdijk zwemt in de verte, maar moet nog veel stappen zetten. Het grote niets daagt in de verte op.”