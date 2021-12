Vertonghen en Benfica worden door Porto uit Portugese beker gewipt

Benfica heeft een woelige periode achter de rug: de Braziliaanse club Flamengo trok aan de mouw van trainer Jorge Jesus. De Benfica-fans zagen het graag gebeuren door een reeks van tegenvallende resultaten en richten zelfs een website op: elke klik bracht de trainer dichter naar Brazilië.

Maar Jesus heeft bevestigd dat hij in Portugal blijft en met 12 op 15 in de competitie is de rust wat teruggekeerd bij Benfica. Maar gisteren is wel een einde gekomen aan het bekeravontuur.

Na amper 7 minuten stonden Vertonghen en co. al 2 doelpunten in het krijt. Nog voor de pauze maakte Evanilson er met zijn tweede van de avond al 3-0 van. Een remonte van Benfica kwam er niet meer, zeker toen het doelpunt van Otamendi werd afgekeurd.

Benfica moet zich nu richten op de competitie - het staat 3e op 4 punten van koploper Porto - en de Champions League. Daarin werd het in de achtste finales uitgeloot tegen Ajax.