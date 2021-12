Team Qhubeka gaat in 2022 verder op continentaal niveau

Het was - net als vorig jaar - in de laatste maanden van het jaar duidelijk dat Qhubeka financieel sputterde. Vorig jaar redde het team het nog, dit jaar niet.

"In de voorbije dagen moesten we onze laatste mogelijkheid om op dat niveau (WorldTour, red) door te gaan opbergen. Daarom is de beslissing genomen om vanaf 31 december 2021 te stoppen met onze activiteiten in de WorldTour", klinkt het.

Qhubeka wil wel blijven fungeren als platform voor Afrikaans wielertalent en zal in 2022 als UCI Continentaal Team in het peloton aanwezig zijn, met basis in Italië.

"Met als doel in de nabije toekomst terug te keren op het hoogste niveau", verzekert de ploeg, die in 2008 werd opgericht (als MTN Energade Road Team).

Team Qhubeka telde afgelopen seizoen drie Belgen in de rangen: werelduurrecordhouder Victor Campenaerts (die naar Lotto Soudal verhuist), Sander Armée (Cofidis) en Dimitri Claeys (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).