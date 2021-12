Storck laat Genk-spelers zweten met "feldstufentest": "Niet op verwachte niveau"

Dat Bernd Storck een achtergrond heeft als leraar/opvoeder en physical coach zullen de spelers na minder dan 3 weken met de Duitser wel al weten. Woensdag was het niet verzamelen geblazen op het trainingsveld van Genk, maar wel op de looppiste.

Op het programma: een "feldstufentest". Zelfs in de perszaal hoorden ze het in Keulen donderen, dus legde Storck het met veel plezier uit. "De spelers moesten enkele keren 1.200 meter lopen met verschillende snelheden, steeds sneller. Telkens opnieuw werd bloed afgenomen om het lactaatniveau te meten", vertelde hij.

Lactaat of melkzuur veroorzaakt verzuring van de spieren. "Zo kan ik weten op welk fitheidsniveau de spelers zitten", aldus Storck. "De spelers zullen nu opgedeeld worden in 3 groepen en het is de bedoeling om uiteindelijk alle groepen op hetzelfde niveau te krijgen."

Op het trainingsschema van de spelers staat lopen, lopen en nog eens lopen. Niet meteen de favoriete bezigheid van een voetballer. "Maar als je uitlegt waarom en als ze het begrijpen, gaat het beter. Je moet net als bij kinderen uitleggen waarom ze het moeten doen. Deze week kwam een speler als zeggen dat hij zich beter voelt."

"De spelers moeten hun lichaam beter leren begrijpen en een goede aerobe basis hebben. Anders is de kans op blessures groot. Dit is geen kritiek op de vorige coach, maar de spelers zaten niet op een niveau dat je mag verwachten van een team als Genk."