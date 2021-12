Roubaix-winnaar Mathew Hayman ruilt ons land weer voor Australië

"Op mijn 18e kwam ik naar België met een koffer en een droom. Nu keer ik terug naar Australië met een gezin en een steen", schrijft Mathew Hayman op de sociale media.

De steen waar hij het over heeft is de trofee voor zijn winst in Parijs-Roubaix. Vijf jaar geleden versloeg hij Tom Boonen in de wielerklassieker.

Hayman begon zijn carrière bij de Nederlandse formatie Rabobank. Daarna koerste de Australiër voor Team Sky. De laatste jaren verdedigde hij de kleuren van het Australische WorldTour-team Orica, dat nu Team BikeExchange heet.