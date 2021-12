LeBron James steekt er een laatste keer bovenuit in het Staples Center

De Los Angeles Lakers hebben een laatste keer in het Staples Center gespeeld. Na 22 jaar krijgt de bekende indoorhal aan de Amerikaanse westkust een andere naam.

Vanaf morgen heet het gebouw de Crypto.com Arena. De handelaar in digitale munten legt daar de komende 20 jaar een monsterbedrag van 700 miljoen dollar of 617,75 miljoen euro voor neer (al dan niet in cryptocoins).

Vannacht kwamen de Lakers een laatste keer in actie in het Staples Center, de arena waar ze met wijlen Kobe Bryant 5 titels wisten te veroveren (in 2000, 2001, 2002, 2009 en 2010).

Zijn opvolger LeBron James blonk vannacht uit met 36 punten tegen de San Antonio Spurs (110-138). Een zege zat er niet in, de Lakers liepen tegen een 4e nederlaag op een rij aan.

Het team gaat gebukt onder het coronavirus. 5 spelers en de coach zitten in quarantaine, Anthony Davis is dan ook nog eens geblesseerd.

Russell Westbrook stond wel op het parket. Hij was goed voor 30 punten.