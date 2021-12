Kerstverzoening: olympisch kampioen BMX zoekt "schuldige" voor gebroken knie op

Zijn olympische droom leek voorbij: Niek Kimmann (25) kwam in Tokio tijdens een training in botsing met een overstekende official en liep een barst in zijn knieschijf op.

Maar de Nederlander verbeet de pijn en kroonde zich drie dagen later tot olympisch kampioen BMX. Official Michal Donovan kwam er minder goed vanaf: hij werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De baancommissaris herstelde volledig van zijn verwondingen en kreeg 4 maanden later een bezoekje van de olympische kampioen.

"Het was een gekke ervaring voor ons allebei deze zomer, maar we zijn erg blij dat we onze verhalen hebben kunnen delen en op deze manier een bijzonder jaar kunnen afsluiten", schrijft Kimmann op Twitter.

Een mooi scenario voor een kerstfilm.