Joos en Sonck kiezen favoriete Frank Raes-moment: "Konden niet geloven wat we zagen"

Extra Time zal nooit meer hetzelfde zijn. Vanavond neemt Frank Raes afscheid van het programma waarvan hij ruim tien jaar het gezicht was. Vaste analisten Filip Joos en Wesley Sonck zwaaien hun gastheer in stijl uit en kiezen hun favoriete Frank Raes-moment.

Filip Joos: met Frank Raes op Stamford Bridge

Filip Joos werkte jarenlang intensief samen met Raes en heeft dan ook moeite om slechts één moment te kiezen. "Ik neem er dan ook twee. Omdat ik aan de linkerhand van de vader zit mag dat", lacht hij. Joos herinnert zich hoe hij samen met Raes op Stamford Bridge aanwezig was toen Ronaldinho met Barcelona tegen Chelsea een demonstratie opvoerde. De Braziliaanse balkunstenaar pakte onder meer uit met een puntertje. "Dat was fenomenaal. We hadden allebei dezelfde reactie: we veerden recht en vroegen ons af of het kon wat we net gezien hadden. Frank moest wel nog commentaar geven en deed dat goed, herinner ik mij."

Frank kan mensen op hun gemak stellen aan een interviewtafel. Filip Joos

Het tweede moment van Joos is eigenlijk meer een periode. "Frank haalde me weg op de journaalredactie om voor zijn programma "Niet te wissen" te werken. Dat was een zeer fijne periode."

"Ik herinner mij een uitzending met Raymond Goethals waar Frank zich ergerde aan een psychedelisch motiefje in een scherm. En net die dag was Raymond ook Raymond-op-speed. Maar het werd een fantastische uitzending."

"Maar ook dat is een gave van Frank. Hij kan mensen op hun gemak stellen aan een interviewtafel", weet zijn vaste sidekick.

Bekijk de fragmenten van Filip Joos

Wesley Sonck: de verwarring op het WK 2002

Ook Wesley Sock moet hartelijk lachen als hij terugdenkt aan zijn favoriete moment. "Een bijzonder moment was mijn doelpunt tegen Rusland op het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea." "Ik was net ingevallen, ik kop een hoekschop binnen en Frank roept: Simons! Ja binneuhhh! Zoals alleen Frank dat kan. Simons, Simons? Simons is het toch, hé? Ah, het is Sonck." "Dat vond ik wel heel grappig, want Timmy scoorde bijna nooit met zijn hoofd. Maar Frank zat er ver vanaf en ik ben ook maar klein - met mijn 1,74 meter - dus is het logisch dat je mij niet altijd ziet lopen."

Wat ik altijd grappig vind: als Frank een fragment wil starten en de tafel werkt niet mee. Wesley Sonck

Zowel Filip als Wesley gaan Frank missen aan de tafel van Extra Time. "Ja, natuurlijk, maar ik hoop dat we elkaar nog veel zullen zien", zegt Filip. "Blijf mij vooral berichten sturen, want ik apprecieer die." Sonck denkt dan weer aan een komisch moment. "Wat ik ook altijd een grappig moment vind, is als Frank een fragment wil starten en de tafel werkt niet mee. Techniek heb je niet altijd in de hand, maar Frank lost dat altijd heel goed op."