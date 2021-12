De blitzcarrière van Charles De Ketelaere: in 100 matchen de Golden Boy van Club

Door de vele mijlpalen zou je bijna vergeten dat hij nog altijd maar 20 jaar is. Charles De Ketelaere speelde gisteren zijn honderdste wedstrijd voor Club Brugge. Een terugblik op de blitzcarrière van de “Golden Boy” in zeven momenten.

Debuut in schaduw tegen Franc Borains

Het was een obscure woensdagavond in de Borinage. Op 25 september 2019 maakt de 18-jarige Charles De Ketelaere in het bekerduel tegen amateurclub Franc Borains zijn debuut voor Club Brugge. Het eerste optreden van de talentvolle aanvaller, dan nog een nobele onbekende, gaat evenwel bijna geruisloos voorbij. Doelpuntenmakers Percy Tau en David Okereke - kent u ze nog? - eisen die avond de aandacht op.

Verrassende basisplaats tegen PSG

Geen maand later staat De Ketelaere pas echt voor het eerst in de spotlights. Philippe Clement dropt de tiener verrassend in de basis in het Champions League-duel tegen PSG als vervanger van Ruud Vormer. Blauw-zwart verliest de partij met 0-5, maar na afloop glundert De Ketelaere. “In Jan Breydel spelen: daar droomde ik heel lang van. En als dat dan in de Champions League gebeurt, is het dubbel zo mooi. Wellicht ga ik straks niet meteen kunnen slapen.”

Bekerheld met eerste doelpunt

De eerste van vele. In de halve finale van de Beker scoort De Ketelaere tegen Zulte Waregem zijn eerste doelpunt voor Club Brugge. Meteen de goal die blauw-zwart naar de finale brengt. "Het is een fantastisch moment, het mooiste in mijn nog jonge loopbaan”, straalde hij achteraf. “Een echte kinderdroom." Enkele weken later zou De Ketelaere ook zijn eerste competitietreffer lukken in de sleutelmatch tegen Racing Genk.

Goal van levensbelang tegen Zenit

Het moment met gouden letters staat in de geschiedenisboeken van Club Brugge. In de Champions League-wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg zorgt De Ketelaere voor een climax door in de slotfase de winnende goal te scoren. “Ik werk al heel mijn leven voor zulke matchen. En dat het dan zo uitdraaide, is gewoonweg fantastisch.” Enkele weken later zou De Ketelaere eveneens raak schieten in de thuiswedstrijd tegen de Russen. In het ultieme groepsduel tegen Lazio scheelt het maar enkele centimeters of de blonde aanvaller schrijft weer geschiedenis. In de voorlaatste minuut schiet hij tegen de lat - geen plek bij de laatste 16 voor Club.

Het eerste echte titelfeest

Soms is de tweede mooier dan de eerste. Charles De Ketelaere zet in mei 2021 een tweede Belgische landstitel op zijn palmares. Het feestje bij de eerste was nog ingetogen door de vroegtijdig stopgezette competitie en zijn beperkte inbreng, maar nu geniet De Ketelaere met volle teugen. Getuige daarvan een hilarisch interview met het (beschonken) goudhaantje en trainer Philippe Clement.

Kroonprins van het kampioenenbal

Na alle lof in België charmeert De Ketelaere ook Europa. In de meest recente Champions League-campagne van Club toont CDK zich tegen grootmachten als PSG, Manchester City en Leipzig. "Van de zes wedstrijden speelde hij er vier goeie", loofde onze analist Eddy Snelders achteraf. "Vooral de wedstrijd in City zal me bijblijven. Ondanks de overmacht hield hij daar enkele topverdedigers in zijn eentje aan de praat."

Scouts van Europese topclubs noteren zijn naam in hun boekje, de marktwaarde van De Ketelaere - ondertussen Rode Duivel - schiet de hoogte in.

Jubilaris in feestmatch