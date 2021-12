Ziekenhuizen staan klaar tijdens Winterspelen om besmette atleten op te vangen

"Er zullen zeker besmettingen zijn. Het is mogelijk dat er een kleinschalige besmettingshaard ontstaat", zei Huang Chun, bevoegd voor het controleren van de verspreiding van het coronavirus tijdens de Spelen. Volgens hem is er tijdens het evenement een "erg hoog risico op besmetting".

"Er zal zeker een aantal positieve gevallen zijn", moest Han Zirong van het organisatiecomité toegeven. De oprukkende omikronvariant zorgt voor "grote onzekerheid".

In China geldt sinds midden vorig jaar een "zero tolerance"-beleid, met erg strikte maatregelen. China verstrengde de coronamaatregelen nog verder nu in februari duizenden atleten naar de Winterspelen zullen afzakken. Peking vraagt aan alle bezoekers een negatieve coronatest.

Ook tijdens de Spelen gelden erg strenge regels. De atleten moeten volledig gevaccineerd zijn voordat ze in China aankomen. Verder worden ze elke dag getest. Wie positief test, kan niet in competitie aantreden. Asymptomatische atleten gaan ter plaatse in isolatie. Wie wel symptomen vertoont, wordt overgebracht naar één van de aangeduide ziekenhuizen in Peking en Zhangjiakou.