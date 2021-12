Vroeg aanvangsuur zorgt voor chaos voor de poorten van Lotto Park

De beelden van de drukte rond het stadion deden toch de wenkbrauwen fronsen, zeker in deze tijden. In het stadion waren er tijdens de eerste helft nog veel zitjes leeg hoewel dit de laatste match met publiek is voor een lange poos. Hoe kan dat?

"Het compartiment van de harde kern is nu helemaal vol", vertelde commentator Tom Boudeweel bij het begin van de tweede helft. "Ze hebben de eerste helft volledig geboycot en hebben dus twee doelpunten gemist."

De fans hadden ook wat spandoeken bij om hun ongenoegen over het aanvangsuur duidelijk te maken. "Het waren duidelijke boodschappen. Ik denk dat ze toch wat meer naar de fans moeten beginnen te luisteren."

"Ik heb ook op sociale media gezien dat er nog honderden mensen stonden aan te schuiven tijdens de eerste helft. Het was gewoon druk in het verkeer en tijdens de hele eerste helft zag ik nog mensen naar boven komen en is het hier drummen geweest."

"Men zou de mensen dan maar zo hebben binnengelaten", zegt Boudeweel. "Zonder controle op het Covid Safe-ticket."

Aan de ingang wilde niemand van de club dat laatste bevestigen.