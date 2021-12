Van Barneveld sneuvelt op WK darts in topper tegen Rob Cross

In zijn eerste ronde kende Van Barneveld geen enkel probleem en hij leek in de topper tegen Cross door te gaan op zijn elan. De Nederlander ging furieus van start in Ally Pally. Hij brak Cross meteen met een 13-darter en liet daarna een 170-finish noteren. De Nederlander haalde de set uiteindelijk binnen met 3-1.

Cross kwam weer op gelijke hoogte in set twee nadat Van Barneveld enkele kostbare dubbels miste. In de derde set haalden beide spelers een prima niveau, maar het was Cross die het haalde.

In de laatste set kwam de Nederlander er dan niet meer aan te pas. Hij won geen enkele leg en ging zo toch een beetje roemloos ten onder.