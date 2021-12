Onderzoek wijst uit: ex-profs beter eerst als assistent dan als T1 aan de slag

"Het onderzoek toont aan dat de bestudeerde ex-profvoetballers die startten als assistent- of jeugdcoach voor ze T1 werden, vaker succesvol zijn dan wie meteen als hoofdtrainer in het professionele voetbal begint", besluit Verheuge.

Voor elke club of landenteam bepaalde Verheuge de relatieve sterkte ten opzichte van de rangschikking van het voorgaande seizoen of op basis van de FIFA-coëfficiënten. Zo werd voor elke gecoachte wedstrijd het succes van de hoofdtrainer bepaald.

Hij bracht alle Europese resultaten in kaart van 205 hoofdtrainers die ook een profcarrière als speler hadden en een Belgisch trainersdiploma UEFA A of UEFA B behaalden tussen de seizoenen 1979-1980 en 2017-2018.

Maar ex-profs mogen ook niet te lang wachten om de sprong als T1 te wagen, blijkt uit de resultaten. Zo neemt het succes van de geanalyseerde trainerscarrières af nadat ze zo'n vier à vijf jaar assistent-trainer zijn geweest. Dezelfde dalende curve zien we na zo'n zeven jaar als jeugdtrainer.

Volgens Matteo Balliauw, coördinator van het RBFA Knowledge Centre, bevestigen de resultaten het aanvoelen van Kris Van Der Haegen, hoofd trainersopleidingen van de KBVB. Die predikt al langer geduld bij ambitieuze ex-profs en verwees recent naar het succesvolle traject van Philippe Clement: voor zijn positie als hoofdcoach bij Club Brugge was hij beloftencoach en dan assistent van Michel Preud'homme.





"Vanuit dit wetenschappelijk onderbouwd materiaal kunnen we nu verder bekijken hoe de trainersopleidingen binnen de KBVB hierop afgestemd kunnen worden, maar we zullen deze bevindingen ook internationaal delen, aangezien we de eerste federatie zijn die hieromtrent zo'n grootschalige studie uitvoerde", zegt Balliauw.