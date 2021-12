Kortrijk-fan werkte in asielcentrum als racismestraf: "Juiste oplossing"

Sinds vorig weekend staat racisme in ons voetbal weer volop in the picture. Hoe moet dit aangepakt, die vraag komt telkens weer naar boven. Drie jaar geleden was er een incident met een Kortrijk-fan, die een speler van Standard racistisch

In november 2018 wint Standard met 0-2 op KV Kortrijk, onder meer dankzij een penalty van Paul-José Mpoku. Als die na de match naar binnenwandelt, krijgt hij racistische opmerkingen van een KVK-fan. Mpoku maakte daar ook melding van.



De berouwvolle supporter deed vandaag zijn verhaal aan onze man in het stadion van Kortrijk. "Bij de spelerstunnel maakte ik een apengebaar en apengeluid richting Mpoku", vertelde hij. Hij wist dat hij zo Mpoku kon kwetsen.



"Eigenlijk wel. Een profvoetballer raak je niet door te roepen over hoe slecht hij speelt, je probeert de gevoelige snaar te raken. Bij een donkere speler gebeurt dat dan heel snel met racisme."



Hij kreeg evenwel al snel berouw en excuseerde zich 's avonds nog: "Toen ik na de wedstrijd naar huis ging, was er meteen schuldbesef: "Wat ik heb gedaan, is niet oké." Ik heb dan meteen ook een berichtje gestuurd naar het officiële kanaal van Mpoku." De sorry werd door de speler aanvaard.

"Verhalen van mensen in asielcentrum blijven bij"

Maar het kwaad is geschied. Door de camera's in het stadion werd hij snel opgespoord en op het matje geroepen door de club: "Ik was nog student. Er kwam een hoge boete en een lang stadionverbod op tafel. Dan zit je daar wel als student van "Wat nu?"."



Er hing hem een boete van 5.000 euro en een stadionverbod van 2 jaar boven het hoofd. Omdat hij schuldbesef toonde, kreeg hij van de club een alternatieve straf.



"Daarom, maar ook omdat ik nog trainer in een voetbalclub ben met 80 procent van de spelers van andere origine, geloofde Kortrijk in mij." "De sanctie die ik kreeg was een soort werkstraf: ik moest 30 uur gaan werken in een asielcentrum in Menen." Dat had een grote impact op de man.



"Ik werkte als klusjesman. Je kwam dagelijks in contact met de mensen. Ze hielpen mee met de klusjes, je zag dat mensen echt wilden werken om een goede indruk na te laten."



"Ik heb in die 30 uur veel gezien, veel mensen leren kennen en hun verhalen gehoord. Dat blijft wel bij." Het leverde de man de nodige inzichten op.

"Werkstraf is duurzaam, stadionverbod is niet juiste oplossing"

Simon Clinckemaille, de Fanbase Manager van KV Kortrijk, schetst het belang van deze "duurzame" aanpak van de club. "Het is een en-en-verhaal. Je moet enerzijds hard inzetten op sensibilisering, waarbij je gaat communiceren met je supporters. Anderzijds heb je ook een repressief beleid nodig."



De club is 2 jaar geleden begonnen met het project "Positief supporteren", dat is ook de kern van het woord "supporteren". Je moet je focussen op je eigen ploeg en je energie niet verspillen aan het neerhalen van de andere ploeg."



"Ik denk dat het in zo'n zaak heel belangrijk is dat we die persoon inzicht bieden door duiding te geven over de situatie, de feiten en welke impact dat dat heeft op mensen op het veld en eventueel op andere mensen." "Door op die manier duurzaam te gaan werken, creëren we een bepaald gevoel van inzicht bij die persoon. Waardoor die ook een veel beter gevoel zal hebben bij de reïntegratie in het stadion." Dat bevestigt de anonieme fan: "Als je een stadionverbod krijgt van 5 jaar en je komt na 5 jaar terug, zal je nog evenveel haat of zelfs nog meer hebben en doe je het misschien nog eens. Een straf zoals bij mij is de juiste oplossing."



Is er nu de voorbije 3 jaar veel veranderd in de stadions? De fan zegt persoonlijk van wel: "Er wordt nog altijd ergens wel geroepen, maar ik voel enorm dat er bij de jongere mensen wel iets is van "Niet doen, want je brengt de club en jezelf in de negativiteit"."



"Je ziet ook meer dan vroeger dat supporters er elkaar over aanspreken als er iets geroepen wordt."

