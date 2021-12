Kim Huybrechts na zege op WK darts: "Mijn slechtste match op WK ooit"

Het gemiddelde van Huybrechts was niet om over naar huis te schrijven en ook bij het uitwerpen (op de dubbels) waren zijn cijfers ondermaats. Slechts bij 10 van zijn 46 kansen gooide hij uit, gelukkig deed tegenstander Steve Beaton nog slechter.

"Dit is mijn slechtste wedstrijd die ik ooit op een WK heb gespeeld", verklaarde Huybrechts. "Ik was bloednerveus, maar Steve kende dezelfde problemen. Ik moet eerlijk zijn: ik heb niet meteen een goede voorbereiding achter de rug. Met de coronatoestanden en mijn vrouw die werkt, moest ik op de kinderen letten."

"Als ik nu had verloren, was ik onmiddellijk naar huis gegaan om rustig Kerstmis te vieren. Nu blijf ik hier nog een aantal dagen en wil ik er de volgende wedstrijd staan. Ik ga dan ook elke dag nog zes uur trainen."

Na de uitschakelingen van Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker is Huybrechts de enige Belg nog in actie op het WK. Voor een plaats in de achtste finales krijgt Huybrechts de Welshman Gerwyn Price voorgeschoteld, de regerende kampioen en tevens de nummer een van de wereld, in een wedstrijd naar the best of 7 sets.