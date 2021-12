Het eerste dominosteentje valt: veldrit in Diegem afgelast

Na overleg met de burgemeester gooien de organisatoren van de Superprestigemanche de handdoek in de ring. De veiligheidscel besliste dat de veldrit niet kan plaatsvinden. "Dit is een heel zware dobber, maar er wonen 1750 mensen nabij de omloop, je kan hen niet verbieden om buiten te komen", begrijpt Francis Bosschaerts, voorzitter van de organiserende wielerclub Sint-Anna-Vooruit-Diegem.

Publiek is niet welkom op de avondcross, maar het parcours loopt wel door de dorpskern en passeert ook twee cafés. Het parcours afsluiten voor publiek is dan ook een onmogelijke opdracht.

"Groen licht", klonk het begin december nog bij de organisatoren van de veldrit in Diegem, maar de verstrengde coronamaatregelen gooien roet in het eten.

"Dit is een drama, er zijn al veel kosten gemaakt"

Het is een harde noot om kraken voor de organisatie, die ook vorig jaar al de wedstrijd geannuleerd zag worden. "Het verschil met vorig jaar is dat we toen al veel vroeger op de hoogte waren van de afgelasting. Nu ligt dat helemaal anders. De omloop is opgebouwd, alles staat hier klaar, is besteld en geleverd."



"Dit is een drama. Ik hoop dat we ergens kunnen rekenen op een financiële compensatie. Vorig jaar kregen we die wel, hopelijk is dat nu ook het geval, want er zijn al veel kosten gemaakt."