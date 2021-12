Fanny Lecluyse (29) bergt zwempak op: "Je zal me niet snel nog baantjes zien trekken"

Lecluyse sluit zo dus een succesvolle carrière af. In 2015 werd ze Europees kampioene op de 200m schoolslag in klein bad. Ze nam ook deel aan 3 Olympische Spelen en heeft nog een hele rits Belgische records op haar naam staan.

Dat WK in Abu Dhabi bleek achteraf haar laatste wedstrijd te zijn. "Ik hang mijn zwempak definitief aan de haak", schreef ze vanavond op Instagram. "Mijn profcarrière stopt in 2021."

"Die olympische finale was mijn doel, nu klaar voor iets anders"

"Ik was er al even over aan het nadenken", vertelt Lecluyse in een eerste reactie aan Sporza. "Ik ben 29 jaar en ik begon toch te voelen dat die recuperatie steeds minder vlot liep. Ik heb er eigenlijk geen energie meer voor."

"Ik heb er dit jaar echt alles voor gedaan, met het oog op die Spelen. Meer kon ik echt niet doen. En ik heb mijn doel daar ook bereikt met die finaleplaats. Ik ben nu klaar voor iets nieuws. Ik heb geen spijt over mijn beslissing."

Die finaleplaats was dan ook het hoogtepunt in de carrière van Lecluyse. "Ja, zeker in groot bad. Ik haalde ook brons op een WK kortebaan en werd ook Europees kampioen in klein bad. Ik ben echt wel tevreden. Ik denk dat ik trots mag zijn.

Ze gaat nu zelf een tijd niet meer zwemmen. Maar wat brengt de toekomst wel? "Ik wil niet meer in het water liggen. Ik ga als leerkracht aan de slag en ik word ook trainer in een zwemclub."