Dedecker krijgt zijn compensatie, BK veldrijden in Middelkerke gaat door

Golazo organiseert het BK praktisch, maar de gemeente en de bond (Belgian Cycling) zijn de belangrijkste partners in de organisatie. Christophe Impens, topman van Golazo, gaf eerder vandaag mee dat hij op een snel resultaat van het overleg tussen die twee partijen hoopte.



En dat volgde vanavond. De burgemeester, bondsvoorzitter Tom Van Damme en algemeen directeur Nathalie Clauwaert van Belgian Cycling kwamen tot een akkoord.



Dedecker zag organiseren zonder publiek niet zitten, omdat de gemeente dan een pak inkomstenverlies lijdt. Daarom wou hij een financiële tegemoetkoming, het maakte niet uit van wie.



Belgian Cycling heeft die bede gehoord en geeft nu een compensatie aan de gemeente, omdat het BK achter gesloten deuren moet doorgaan. In normale omstandigheden werden er 20.000 toeschouwers verwacht in de kuststad.