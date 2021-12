Carlo Ancelotti weet het zeker: "Eden Hazard is terug"

Zonder de coronabesmettingen bij Real Madrid zat Eden Hazard misschien de afgelopen twee matchen op de bank, maar onze landgenoot lijkt zijn kans te hebben gegrepen. Voor de tweede match op een rij startte hij in de basis en hij scoorde goeie punten.

"Hazard is heel belangrijk voor deze ploeg", zei Ancelotti na de 1-2-zege van Real in Bilbao. "Ik was niet zeker dat hij het fysiek aankon, maar hij heeft het goed gedaan. Op individueel vlak was hij zelfs beter dan afgelopen zondag tegen Cadiz."

Hazard toonde af en toe flitsen van zijn klasse, dartelde op de rechterflank, vergat zijn defensieve taken niet en werkte hard, maar beslissend was hij nog niet - al had hij wel een aandeel in de 0-2 van Benzema.

"Spelers als Hazard begrijpen wat een team verlangt op verdedigend vlak. Net als Vinicius werkte hij hard. Hij heeft gevochten en probeerde voorin iets te brengen. Hij is terug. Ja, hij is terug", reageerde de Italiaan.

"Ik heb alle spelers na de match gefeliciteerd. Ik heb hen iets belangrijks gezegd: dat het moeilijk is voor mij om zulke spelers op de bank te zetten."